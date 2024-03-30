لأول مرة .. السعودية تصدر قرار يخص الحجاج والمعتمرين يدخل الفرح والسرور في قلوب كل المسلمين؟

الرياض - محمد الاطلسي - استثنت الهيئة العامة للموانئ السعودية ، كل الحجاج والمعتمرين من رسوم الركاب المغادرين للموانيء السعودية.

واصدرت الهيئة قرارا بتعديل أجور خدمات الموانئ، واستثنت 6 سفن ومراكب من سداد رسوم الميناء.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد حددت الهيئة رسوم القدوم للميناء بـ1000 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة، و1000 ريال عند المغادرة، وحددت رسوم التخلص من النفايات بـ100 ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه، بينما فرضت رسوم على الركاب المغادرين بمقدار 50 ريالاً لكل راكب.

وتضمنت السفن والمراكب المعفاة من رسوم الموانئ أي