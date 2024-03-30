سر يكشف لأول مرة ويصدم الجميع؟..فنانة شهيرة تسببت في عدم زواج اللاعب السعودي "العويران" طوال 20 عاماً

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث اللاعب السابق سعيد العويران، عن حبه لنادي الشباب وسبب بقاءه عازبًا طوال 20 عامًا.

وقال "العويران"، خلال ظهوره ببرنامج "صباح العربية": "أي واحد يفتخر يلعب في النصر لكن أنا ما رحت وتمسكت بالشباب ولم أفكر في الانتقال رغم المبلغ الذي تم عرضه عليّ".

وأشار إلى أنه يكره التدخين بشدة، معلقا: "في واحد لأني عملت معاه موقف جاء ودخن بالسيارة، مرت الأيام وفي يوم جاء أخذت سيارته وخليتها عندي في الاستراحة، ليومين ولا أحد يدري وبلغ الشرطة، وبعدها سلمتها له".

وعن سبب بقائه عازبًا لمدة 20 عامًا، قال إنه كان يحب فنانة شهيرة وما زال يستمع إلى أغانيها حتى الآن.