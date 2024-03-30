زوجة سعودية تعترف لزوجها عن سر اخفته لمدة 7 سنوات.. وبعدما صارحته كانت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - زوجة سعودية اعترفت فيه أنها تخون زوجها منذ 7 سنوات مع حبيبها القديم الذي تعلقت به بشكل جنوني لأنه يمتلك شيء يجعلها تنبسط معه أكثر من زوجها، وهو الحنان والإهتمام الذي لم تجده عند زوجها ووجدته عند حبيبها القديم الذي لم تستطع الابتعاد عنه أو نسيانه.

مشكلة “عويصة”وجهت الزوجة السعودية سؤال لأحد المواقع الاستشارية، طلبت فيها مساعدتها في مشكلتها التي وصفتها “بالعويصة”، والمتمثلة بتعلقها بحبيبها السابق وعدم قدرتها على الإبتعاد عنه أو نسيانه.

وكشفت الزوجة أنها تخون زوجها منذ 7 سنوات مع حبيبها السابق الذي أصبح كل حياتها وكل يوم تتعلق فيه أكثر و أكثر حتى وصل بها الأمر إلى التفكير بتطليق زوجها والزواج من ذلك الشاب.بدأت قصة حبها معه قبل الزواج

واوضحت الزوجة السعودية في رسالتها أن قصة حبها مع ذلك الشاب بدات قبل زواجها، تحديداً نهاية دراستها الثانوية حيث تقدم ذلك الشاب لخطبتها وكانت لا تعرفه من قبل، ووافق أهلها على الخطوبة ولكن عندما حان موعد الزواج حدثت خلافات بين الأباء وتم فسخ الخطوبة بشكل نهائي.

وأضافت أنها عارضت قرار فسخ الخطوبة لكن والدها ضربها وأجبرها على ذلك، وهو ما دفع للتواصل مع ذلك الشاب الذي كانت قد تعلقت به، واكتشفت من خلال تواصلها معه أنه يحبها بجنون واتفقت معه على أن يتقدم لخطبتها من جديد وهو ما حدث بالفعل لكن أهلها رفضوه مجدداً.

واوضحت الزوجة أن الشاب لم ييأس وحاول التقدم لخطبتها خمس مرات لكن أهلها كانوا يرفضوه في كل مرة.

وكشفت ان ذلك الشاب شجعها على مواصلة دراستها الجامعية وتكفل بجميع مصاريفها وكان يهتم بها أكثر من أهلها.