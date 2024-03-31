اليمن : تفاصيل جديده يكشفها المبعوث الأممي ستسعد كافة المواطنيين !

الرياض - محمد الاطلسي - دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الجمعة إلى استمرار الدعم الدولي لتحقيق حل سلمي للأزمة السياسية في اليمن.

وفي التفاصيل، شدد غروندبرغ في بيان له عقب اختتامه مباحثات في العاصمة الروسية موسكو- على أهمية "استمرار الدعم المتضافر من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية"، حسب البيان.

وأكد البيان أن المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى موسكو اليوم "دون تحديد مدتها" حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، التقى خلالها نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف".

ووفق البيان فإن غروندبرغ استعرض الجهود الأخيرة لدعم أطراف الأزمة اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق وتنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

كما أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لوحدة مجلس الأمن الدولي في دعم جهود السلام في اليمن.