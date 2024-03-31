السعودية تتخذ إجراء عاجل من يخص العشر الأواخر من رمضان..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - مدد مشروع "حافلات المدينة"، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنوّرة، اليوم، مواعيد خدمة النقل التردّدي والنقل العام.

يأتي ذلك؛ تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر مسارات عدة تمّ تحديدُها في أرجاء المدينة المنوّرة، لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً، ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي ومسجد قباء.

يُذكر أن "حافلات المدينة" حدّدت 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من: الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصَّصت موقع مواقف السيارات في العالية مول؛ لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

وناشدت هيئة تطوير المدينة المنوّرة المستفيدين؛ للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبرالرابط: https://madinahbus.mda.gov.sa/img/mod/pub-bus.pdf، واختيار المحطة للتحقّق من نقطة الانطلاق.