فتاة سعودية تسمع نصيحة استاذها وتطلب الطلاق من زوجها وبعد الطلاق حدثت الصدمة التي لم تكن على البال!

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، رسالة من إحدى النساء تبدي فيها ندمها على طلبها الطلاق من زوجها والزواج من غيره بوشاية من مدربة “كوتش”.

وقال “الخضيري” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” طبعاً (حسب الرسالة بالخاص) ؛ طلاقها كان بسبب مدربة (كوتش)حمقاء أعطتها دورات تطوير ذات بأسماء مختلفة وقالت لها إن زوجك يسبب لك الطاقة السلبية! فاخلعيه! فطلبت الطلاق وحصل لها ما تريد”. ندم الزوجة

ويظهر من رسالة المرأة للدكتور “الخضيري”، ندمها على طلب الطلاق، حيث قالت- حسب الرسالة- “: أنا اتطلقت من زوجي الأول وتزوجت بس باقي قلبي متعلق مع الأول وأحس مثل الغصة كارهة نفسي وحياتي”.

وتابعت :” ودي الزمن يرجع والله ما أطلب الطلاق أنا عايشة مثل الجسد بلا روح والله بس ودي الأيام تعدي وأموت وارتاح استغفر الله مو اعتراض على القضاء ولكن شئ غصب عني”. واختتمت :” اللي يشوفني يقول إني سعيدة لأني أكتم حتى عن أقرب إخواتي .. تكفون ادعولي يارب اجبر قلبي ويعوضني العوض الجميل عاجلا غير آجل”.