شاب سعودي اهداه صديقة 20 ألف ريال معونة زواجه... وبعد مرور 7 سنوات كانت المفاجأة الصادمة

الرياض - محمد الاطلسي - روى مواطن قصة إهداء صديقه له مبلغ 20 ألف ريال معونة زواجه وبعد مرور 7 سنوات كانت المفاجأة الصادمة.

وقال خلال مقطع فيديو: "في يوم زواجي خويي في الدوام حولي 20 ألف ريال معونة، ومرت الأيام ونقلت دوامي في مكان آخر وهو استمر في نفس المكان، وبسبب مشاغل الحياة كنا نتواصل من فترة إلى أخرى".

وتابع: "بعد مرور 7 سنوات تفاجأت بدعوى قضائية من المحكمة " سلفة" واسم المدعي خويي، ووجدت المبلغ 40 ألف ريال حوالة بنكية و20 ألف ريال كاش".

وأضاف: "في آخر جلسة الشيخ طلب حضورنا في الجلسة وخويي المدعي حلف أن المبلغ سلفة ، وأنا ما أخذت منه ولا ريال سلف، وبعد صدور الصك ، سددت الحوالة مباشرة".