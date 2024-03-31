فضيحة حوثية جديدة تهز العاصمة صنعاء وتثير ضجة واسعه ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر محلية عن قيام الحوثي بفرض ضريبة إجبارية على مغسلي السيارات في صنعاء، حيث تم إجبار مغسلي السيارات البسطاء في الشوارع على دفع مبلغ بين 400 إلى 500 ريال يومياً بالقوة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المبالغ يتم أخذها من قبل صندوق النظافة، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجبار مغسلي السيارات على دفع مبالغ إجبارية.

يُعبّر هذا الإجراء عن استغلالٍ وابتزازٍ من قبل جماعه الحوثي بحقّ المواطنين البسطاء، خاصةً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن.

أثار هذا القرار تذمّراً واسعًا في أوساط المواطنين، الذين عبّروا عن رفضهم لِهذه الممارسات التعسفية من قبل الجماعة.

وطالبُ المواطنونُ بِوقفِ هذهِ الممارساتِ التعسفيةِ من قبلِ الحوثي، وتخفيفِ الأعباءِ عنِ كاهلِهم.