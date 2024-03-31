انت الأن تتابع خبر وزارة المالية السعودية تُعلن مفاجأة بشأن موعد إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس 2024 .. هل سيتم تقديمه؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر كافة العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة والقطاع الخاص أيضًا موعد صرف راتب شهر مارس، حيث أكدت وزارة المالية السعودية على إيداع المبالغ المستحقة خلال أسبوع على الأكثر، ويحظى هذا الراتب على أهمية كبيرة بالنسبة للكثيرين، لتزامنه مع قدوم عيد الفطر المبارك، ويرغب الجميع في شراء مستلزمات العيد وشهر رمضان أيضًا، لذا نشير إلى الموعد المحدد والمعلن من قبل الوزارة خلال السطور التالية.

موعد إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

يترقب العاملون داخل الهيئات التابعة للقطاع الحكومي بالمملكة، موعد إيداع رواتب شهر مارس على أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل، فقد أعلمت الموقع المحدد لصرف الرواتب في يوم 27 من شهر مارس الجاري الموافق يوم الأربعاء القادم، الموافق بالتقويم الهجري يوم 17 من شهر رمضان 1445.

حيث تأتي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 طبقًا لجدول الرواتب المحدد مسبقًا من جانب وزارة المالية، من الجدير بالذكر أن مواعيد صرف الرواتب تأتي وفقًا للشهور الميلايية، وذلك في ضوء تطبيق توجيه ملكي بذلك الفترة الماضية، حيث يتم إيداعها وفقًا للتاريخ المالي.

توحيد مواعيد صرف الرواتب

جاءت توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين المعلنة في يناير من عام 2018 بهدف العمل على توحيد مواعيد صرف الرواتب، وذلك لجميع الأشخاص العاملين في السعودية، حيث من المقرر أن تكون جميعها في يوم 27 من كل شهر ميلادي.

موعد إيداع راتب شهر إبريل

وفي سياق الحديث عن موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية، أوضحت وزارة المالية أنه طبقًا للجدول الزمني المعلن، فإن من المقرر صرف راتب شهر إبريل يوم الأحد الموافق تاريخ 28/04/2024 ميلاديًا الموافق هجريًا يوم 18 من شوال، وذلك بعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام ب18 يوم.

متى تصرف رواتب التأمينات الاجتماعية؟

في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

متى الرواتب ١٤٤٥؟

راتب الموظفين الحكوميين الخاصة بشهر شوال 1445 هـ تأتي في يوم الأحد 28 أبريل 2024 ميلاديا.

متى وقت الضمان الاجتماعي؟