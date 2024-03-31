"لا عاصم اليوم من أمر الله"... طوفان هادر يكتسح المملكة من كل مكان ... ومجلس التعاون ينعقد بصورة طارئة لتدارس الوضع...وهذه المناطق ستمحى من وجه الأرض!

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رياض - احمد صلاح - قال محلل الطقس عقيل العقيل انه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية حالة جوية ممطرة تشمل معظم مناطقها بدءًا من الخميس المقبل.

وستبدأ الحالة الجوية على المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض ونجران، ثم تتسع لتشمل معظم المناطق ابتداء من سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتُتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول مع خطر تكون السحب الركامية الرعدية وحبات البرد.

وستتسع الحالة الجوية لتشمل معظم منطقة المدينة المنورة الجمعة والسبت المقبلين، ثم تشمل معظم مناطق مكة المكرمة وكلما اتجهنا إلى الشرق والشمال الشرقي.

وستستمر الحالة على المناطق الشمالية، الجوف، القصيم، المنطقة الشرقية، حتى نهاية الأسبوع، خاصة وأننا مقبلين على شهر أبريل وهو أكثر شهر هطولا للأمطار في المملكة.