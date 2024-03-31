انت الأن تتابع خبر "مانشيني السبب"... البليهي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح ناري بعد تعادل الأخضر مع طاجيكستان ... اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب المركزي دوشنبه بطاجيكستان.

وسجل الأخضر هدفا ف الدقيقة 46 عن طريق فراس البريكان، لكن منتخب طاجيكستان سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وانتهت مواجهة الأخضر ونظيره منتخب طاجيكستان بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدور الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.