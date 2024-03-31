انت الأن تتابع خبر "اولاد زايد رح يؤدبونكم في الملعب"... مشجع نادي العين الإماراتي يشعل غضب البليهي في إحدى المناسبات ...والأخير يرد بسخرية قاتلة ,,,اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازح مشجع إماراتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات.

وقال المشجع الإماراتي للاعب الهلال علي البليهي :” ننتظرك في العين إن شاء الله .. ونتمنى نشوف الابتسامة هذه” .

يذكر أن فريق الهلال سيواجه فريق العين الإماراتي في مباراة الذهاب بدوري أبطال آسيا المقرر إقامتها في 16 أبريل المقبل، وسيتجدد لقائهما في مباراة الإياب التي ستقام في 23 أبريل من الشهر ذاته.