انتهز الفرصة وقدم على وظائف شركة نفط الشمال في قطر : طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - تقدم شركة نفط الشمال العديد من الوظائف عبر الموقع الرسمي للشركة، ولجميع التخصصات والمجالات، وذلك برواتب خيالية ومغرية، للتقديم على الوظائف تابع معنا.

وظائف شركة نفط الشمال قطر 2024

مستشار قانوني أول

المهارات المطلوبة

عليه القيام بـ تعزيز وحماية المصلح القانونية الخاصة بالشركة، القيام بالأنشطة القانونية العامة لها كذلك.

القيام بالأعمال وفق سياسات الصحة والسلامة البيئية، وتحليل الأطر القانونية للصحة في دولة قطر.

الحرص على إنهاء المشاريع وفق الإجراءات الخاصة بالشركة وبالوقت المحدد لها.

لديه مؤهل تعليمي لا يقل عن البكالوريوس في القانون.

لديه خبرة عملية مثبتة لا تقل عن 5 أعوام، وسبق له العمل كـ مستشار في صناعات الغاز والنفط.

معرفة كاملة في صياغة العقود وإعدادها، ومراجعة كافة المراسلات التعاقدية، وتقديم الدعم للأنشطة التي تختص بالهندسة والبناء.

الوظيفة بدوام كامل من مقر الشركة، تاريخ نشر الوظيفة 27\3\2024م، للتقديم على وظيفة مستشار قانوني أول ، عبر الموقع الرسمي للشركة.

مهندس استدامة أول

المهارات المطلوبة

القيام بكافة أعمال الاستدامة، وفق الإستراتيجيات الإقتصاد المحلي.

القيام بـ الإدارة والتطوير والتدقيق لسلاسل التوريد، بما يتماشى مع الوكالات الوطنية.

مراجعة كافة العقود والمشتريات مع باقي المستخدمين، لتحسين عمليات الشراء بما يتوافق مع الشركة.

لديه فكر إبداعي في إطالة العمر الباقي الأدوات والمواد المستخدمة، ولديه حس مبادرة عالي، ولديه معرفة كاملة بأمور الاستدامة.

شهادة جامعية في الهندسة، وتفضل الهندسة الكيميائية، البيئية، والصناعية.

لديه خبرة عملية مثبتة لا تقل عن 15 عام، وذلك في إدارة الصحة والسلامة.

الوظيفة بدوام كامل من مقر الشركة، تاريخ نشر الوظيفة 25\3\2024م، للتقديم على وظيفة مهندس استدامة أول ، عبر الموقع الرسمي للشركة.

مهندس خزانات

المهارات المطلوبة

القيام بكافة الخطط التطويرية والميدانية، لتحديث وصيانة الخزانات، وفق ما يأمر به الرئيس.

القيام بالمشاريع الجديدة مثل إعادة التطوير الخاصة بالآبار، وذلك بالتعاون مع الجيوفيزيائيين، والجيولوجيين.

مراقبة جودة أداء الفريق، وعمل خطط طويلة الأمد.

يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 أعوام في الهندسة.

يجب أن يكون لديه مؤهل تعليمي لا يقل عن البكالوريوس، ويفضل الماجستير.

لديه مهارات تواصل ممتازة مع الآخرين، والقدرة على العمل تحت الضغط، ومع العديد من الفرق.

الوظيفة

بدوام كامل من مقر الشركة، تاريخ نشر الوظيفة 4\2\2024م، للتقديم على وظيفة مهندس خزان أول ، عبر الموقع الرسمي للشركة.

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