تحذير سعودي صادم : وجود هذا الشيء في منزلك سيكلفك غرامة قدرها 6 ألاف ريال

الرياض - محمد الاطلسي - طرحت وزارة الشؤون البلدية للاستطلاع في المملكة العربية السعودية ، جدول مخالفات امتثال المباني، والذي احتوى على 5 مستويات للغرامات.

واحتوى جدول المخالفات على قيمة الغرامات، وتراوحت الغرامات ما بين 20 ريالاً إلى 6 آلاف رياووفقًا لـ “عكاظ”، تفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني

وتتراوح قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشتراطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال.

وأشار الجدول إلى فرض غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني التجارية. وغرامة عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية من 500 إلى 2500 ريال.

وشمل الجدول غرامة بحد أدنى 20 ريالاً وحد أقصى 100 ريال في حال عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.

كما تضمن الجدول غرامات وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية «شينكو» على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد للمبنى التجاري من 1200 إلى 6 آلاف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات التشققات أو التلف في واجهات المباني أو جزء منها أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات من 100 إلى 500 ريال.

وجاء في الجدول غرامات على مخالفة وجود تمديدات كهربائية – صحية – ميكانيكية ظاهرة بالوجهة الأمامية للمبنى التجاري من 200 إلى ألف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات مخالفة وجود وحدة تكييف منفصلة في الواجهات المطلة على الشارع للمبنى التجاري من 50 إلى 250 ريالاً.

وبين الجدول فرض غرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ريال في حال وجود طبق الأقمار الصناعية على وجهات المباني أو الشرفات، أما إذا كانت هناك مظلات وهناجر خارج حدود البناء فستفرض حينها غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 2500 ريال.

وفرضت غرامة من 200 إلى ألف ريال عند تغطية الشرفة بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو في حال وجود كتابات مشوهة على جدران المباني التجارية.ل.