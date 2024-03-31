اتفرج.. مختص سعودي يكشف عن 10 علامات تدل ضعف الشخصية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صانع المحتوى والمختص نواف الذويبي، عن 10 علامات تدل ضعف الشخصية.
وقال الذويبي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 10 علامات تدل ضعف الشخصية وتشمل:
١- عنده مشكلة وخجل في مواجهة الناس.
٢- ما يتقبل الانتقادات وعنده حساسية زائدة من رأي الأخرين فيه.
٣- ما يعرف يقول لا حتى لو كان هذا على مصلحته الخاصة.
٤- ما يقدر يتخذ قراره بسهولة.
٥- يحقر إنجازاته ويصغر من قدراته ويقلل طموحاته.
٦- يقدم تنازلات كثيرة لإرضاء الأخرين.
٧- يشعر بأن حقه مهدور.
٨-ما يأخذ حقه ولو حاول لأخذه يغطيه بواجهة العنف.
٩- مهارات التواصل عنده ضعيفة.
١٠- يعتذر عن الاجتماعات.