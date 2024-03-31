اتفرج.. مختص سعودي يكشف عن 10 علامات تدل ضعف الشخصية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صانع المحتوى والمختص نواف الذويبي، عن 10 علامات تدل ضعف الشخصية.

وقال الذويبي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 10 علامات تدل ضعف الشخصية وتشمل:

١- عنده مشكلة وخجل في مواجهة الناس.

٢- ما يتقبل الانتقادات وعنده حساسية زائدة من رأي الأخرين فيه.

٣- ما يعرف يقول لا حتى لو كان هذا على مصلحته الخاصة.

٤- ما يقدر يتخذ قراره بسهولة.

٥- يحقر إنجازاته ويصغر من قدراته ويقلل طموحاته.

٦- يقدم تنازلات كثيرة لإرضاء الأخرين.

٧- يشعر بأن حقه مهدور.

٨-ما يأخذ حقه ولو حاول لأخذه يغطيه بواجهة العنف.

٩- مهارات التواصل عنده ضعيفة.

١٠- يعتذر عن الاجتماعات.