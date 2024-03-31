اتفرج : أمير سعودي من الأسرة الحاكمة يشعل مواقع التواصل ويعترف بسر خطير وصادم

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت مواقع التواصل الاجتماعي نشر رواية الأمير بندر بن خالد الفيصل، جانبا من حياته عندما كان يدرس في الصفوف الدراسية، وما إذا كان يتم معاملته بشكل خاص لأنه ابن الأمير؟، وأكثر تجربة مؤلمة حدثت له عندما كان طالب.

وقال "الفيصل" خلال ظهوره في لقاء ببرنامج "ذات" المذاع على قناة "السعودية"، إنه لم يكن يحظى بمعاملة خاصة في المدرسة، مشيرا إلى أن والده كان حريص مع مدير المدرسة وطاقم التدريس أن يعاملوا بنفس الطريقة. الخيزران والمشعاب وأضاف الأمير، " ظُلمنا أنا وأخوي، بعض الأحيان"، مردفا، "انجلدنا جلد في المدرسة، بالخيزران والمشعاب، في الظهر، وإذا كان في اليد، ما عاد تحس

وعن أكثر التجارب المؤلمة التي حدثت له، عندما كان طالب، هو حبسه في حظيرة الدواجن في المدرسة، بسبب تقصيره في أداء الواجب المدرسي لمدة 3 أسابيع. في حظيرة الدواجن واختتم الأمير بشأن قصة حبسه مع الدواجن: المدرس قال لي هذا مكانك اللي تستحقه، ترى بعلم أبوك، قلت له: لا أنا بلعب مع الدواجن"، مستدركا، ولكن بعدها مشينا واتعلمنا في الحياة.