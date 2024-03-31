تفاصيل عاجلة تكشفها صحيفة سعودية للاتفاق الذي تم توقيعه بين اليمن والسعودية ..!

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت صحيفة عكاظ السعودية، بأنه جرى أمس الخميس 28 مارس الجاري، توقيع اتفاقية جديدة، بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وتهدف الاتفاقية إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فرداً؛ وذلك بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة