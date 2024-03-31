الكشف عن تعديلات مفاجئة على بنود خارطة الطريق للحل باليمن..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر يمني مطلع عن تعديلات مفاجئة على بنود خارطة الطريق للحل في اليمن، والتي أعلنتها الأمم المتحدة قبل أشهر.

وبحسب المصدر الذي نقل عنه الصحفي فارس الحميري، فإن خارطة الطريق التي أنجزتها الرياض و مسقط للحل في اليمن وسلمتها الأمم المتحدة العام الفائت للأطراف اليمنية أجريت عليها بعض التعديلات بضغوط أمريكية.

وكشف المصدر أن التعديلات شملت عدد من البنود في الخارطة، بما في ذلك على سبيل المثال : "إلغاء بند تسليم الرواتب للعسكريين في قوات جماعة الحوثي".

وكانت الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبرغ، أعلنت نهاية ديسمبر الفائت، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول خارطة الطريق للحل في اليمن.

وتضمنت خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة وفقا لبيان في ذلك لاحين، عددا من العناصر منها "التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".