انت الأن تتابع خبر هذه هي القضايا التي يشملها العفو في السعودية ! بشرى سارة للجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عند صدور العفو الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين، فإن هناك بعض القضايا التي يتم العفو عنها دون البعض الآخر، فيا ترى ما هي القضايا التي يشملها العفو في السعودية؟

القضايا التي يشملها العفو في السعودية

يوجد مجموعة من القضايا التي لا يمكن التسامح بشأنها وفق ما جاء في مرسوم العفو الملكي، وهناك قضايا يمكن التسامح فيها وذلك تبعًا لمراسيم العفو التي يتم صدورها كل سنة في شهر رمضان المعظم، من أبرز القضايا التي يشملها العفو في السعودية ما يأتي: