انت الأن تتابع خبر هذه هي القضايا التي يشملها العفو في السعودية ! بشرى سارة للجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عند صدور العفو الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين، فإن هناك بعض القضايا التي يتم العفو عنها دون البعض الآخر، فيا ترى ما هي القضايا التي يشملها العفو في السعودية؟
القضايا التي يشملها العفو في السعودية
يوجد مجموعة من القضايا التي لا يمكن التسامح بشأنها وفق ما جاء في مرسوم العفو الملكي، وهناك قضايا يمكن التسامح فيها وذلك تبعًا لمراسيم العفو التي يتم صدورها كل سنة في شهر رمضان المعظم، من أبرز القضايا التي يشملها العفو في السعودية ما يأتي:
- جرائم الاعتداء على ما دون النفس أي يقصد الضرب.
- قضايا مخالفات المرور.
- قضايا القتل شبه العمد.
- جرائم السرقة.
- القضايا التي تنجم من إثر ارتكاب الجرائم المعلوماتية لا سيما إذا كانت الجريمة ليس لها أي علاقة بأمن الدولة أو قد ينجم عنها قضية أخرى لا تندرج ضمن العفو الملكي.
- قضايا الشيكات بدون رصيد.
- القضايا غير الأخلاقية والتي تكون خالية من الانتهاك للآداب العامة ولا تمس الأخلاق.
- جرائم تعاطي المخدرات أو المسكرات بشكل عام ما لم يتم الاتجار فيها.
- القضايا ذات صلة بعقوق الوالدين.
- قضايا استخدام الأسلحة لا سيما إذا لم ينجم عنها قضايا لا يشملها العفو الملكي.
- جرائم مخالفات التستر التجاري.
- الجرائم المتعلقة بإفشاء المستندات السرية.
- الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين نظام السوق.
- قضايا مخالفات نظام الإقامة.
- القضايا الصغرى.