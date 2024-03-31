انت الأن تتابع خبر عاجل...إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب و 4 تطبيقات لتوصيل الطلبات لممارستهم النشاط دون الحصول على التراخيص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوقفت الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، بسبب عدم امتثالها للأنظمة واللوائح المطلوبة، بهدف ضمان تجربة المستهلك بشكل آمن ومثال، وسوف نتعرف على التفاصيل خلال السطور التالية.

إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب و 4 تطبيقات لتوصيل الطلبات

تواصل الهيئة العامة للنقل بالسعودية جهودها لحماية المواطنين المقيمين من تلك التطبيقات التي تمارس نشاطها بدون ترخيص، مما يمثل خطورة على أرواحهم، وبخاصة أنها تطبيقات نقل الركاب أو توصيل الطلبات، حيث استطاعت الهيئة التوصل إلى عدد من تلك التطبيقات غير المرخصة، وبالطبع اتخذت قرارها العاجل بإيقاف تلك التطبيقات لخرقها القواعد والمعايير واللوائح.

حيث أشارت الهيئة إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع تطبيقات غير مرخصة، لأن تلك المخالفة تعني وجود خطورة على أرواح وصحة المستهلكين، والأفضل اختيار تطبيقات النقل والتوصيل الموثوقة.

طرق التواصل مع الهيئة العامة للنقل

حثت الهيئة العامة للنقل المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أهمية التفاعل والتعاون من خلال تقديم الملاحظات والشكاوى التي تتعلق بتطبيقات توصيل الطلبات دليفري ونقل الركاب، وأكدت على أهمية هذا التواصل عبر الرقم الموحد 19929 أو حساب العناية بالمستفيدين على منصة X @tga_care وأعلنت الهيئة التزامها الكامل بتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.

ما هي حقوق مستخدمي تطبيقات نقل الركاب؟