انت الأن تتابع خبر لن تصدق! هذا هو موعد أول يوم من العشر الأواخر في السعودية! موعد تحري ليلة القدر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد العشر الأواخر من أهم الليالي الخاصة لدى المسلمين، حيث يرغب الكثير من المسلمين في معرفة موعد أيام العشر الأواخر، وذلك لإستجابة الدعاء فيها وفيها إيضاً ليلة القدر والتي هي أفضل من عبادة ألف شهر، و ستتعرف معنا في هذا المقال عن مواعيد العشر الأواخر، كذلك موعد ليلة القدر.

موعد العشر الأواخر في رمضان 1445هـ في السعودية

تبدأ الليالي الوترية في الممكلة العربية السعودية من يوم الأحد 31/3/2024 الموافق 21/رمضان/1445 هـ، وتوافق الليالي الوترية الأيام التالية، وبحسب الجدول الآتي:

ليلة العشر الأواخر

التاريخ بالميلادي

ليلة 21 رمضان

ليلة السبت 30/3/2024 _ الأحد 31/3/2024

ليلة 22 رمضان

ليلة الأحد 31/3/2024_ الأثنين 1/4/2024

ليلة 23 رمضان

ليلة الأثنين 1/4/2024_ الثلاثاء 2/4/2024

ليلة 24 رمضان

ليلة الثلاثاء 2/4/2024_ الأربعاء 3/4/2024

ليلة 25 رمضان

ليلة الأربعاء 3/4/2024_ الخميس 5/4/2024

ليلة 26 رمضان

ليلة الخميس 4/4/2024_ الجمعة 5/4/2024

ليلة 27 رمضان

ليلة الجمعة 5/4/2024_السبت6/4/2024

ليلة 28 رمضان

ليلة السبت 6/4/2024_ الأحد 7/4/2024

ليلة 29 رمضان

ليلة الأحد 7/4/2024_ الأثنين 8/4/2024

ليلة 30 رمضان

ليلة الأثنين 8/4/2024_ الثلاثاء 9/4/2024

تاريخ ليالي القدر في رمضان 1445هـ

تبدأ ليلة القدر في أولى ليالي الوتر الخمس، حيث تبدأ من ليلة الحادي والعشرين من رمضان وتنتهي في اليوم التاسع والعشرين وتكون ليلة القدر أما ليلة الثالث والعشرين أو ليلة الخامس والعشرينوعليه فأن ليالي القدر تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 3/30/2024 وتكون بحسب الجدول الآتي: أو ليلة التاسع والعشرين، وتعد هذه الليالي الخمس من أهم الليالي، حيث أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري هذه الليالي.

وعليه فأن ليالي القدر تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 3/30/2024 وتكون بحسب الجدول الآتي:

الليالي القدرية

تاريخ ليلة القدر

ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30/3/2024 وتنتهي عند فجر يوم الأحد الموافق 31/3/2024

ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 4/1/2024 وتنتهي عند فجر يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024

ليلة 25 رمضان

تبدأ من معرب يوم الأربعاء الموافق 3/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم الخميس الموافق 4/4/2024

ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم السبت 6/4/2024

ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم الإثنين الموافق 8/4/2024

ماهي علامات ليلة القدر