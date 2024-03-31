انت الأن تتابع خبر لن تصدق! هذا هو موعد أول يوم من العشر الأواخر في السعودية! موعد تحري ليلة القدر! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد العشر الأواخر من أهم الليالي الخاصة لدى المسلمين، حيث يرغب الكثير من المسلمين في معرفة موعد أيام العشر الأواخر، وذلك لإستجابة الدعاء فيها وفيها إيضاً ليلة القدر والتي هي أفضل من عبادة ألف شهر، و ستتعرف معنا في هذا المقال عن مواعيد العشر الأواخر، كذلك موعد ليلة القدر.
موعد العشر الأواخر في رمضان 1445هـ في السعودية
تبدأ الليالي الوترية في الممكلة العربية السعودية من يوم الأحد 31/3/2024 الموافق 21/رمضان/1445 هـ، وتوافق الليالي الوترية الأيام التالية، وبحسب الجدول الآتي:
- ليلة العشر الأواخر
- التاريخ بالميلادي
- ليلة 21 رمضان
- ليلة السبت 30/3/2024 _ الأحد 31/3/2024
- ليلة 22 رمضان
- ليلة الأحد 31/3/2024_ الأثنين 1/4/2024
- ليلة 23 رمضان
- ليلة الأثنين 1/4/2024_ الثلاثاء 2/4/2024
- ليلة 24 رمضان
- ليلة الثلاثاء 2/4/2024_ الأربعاء 3/4/2024
- ليلة 25 رمضان
- ليلة الأربعاء 3/4/2024_ الخميس 5/4/2024
- ليلة 26 رمضان
- ليلة الخميس 4/4/2024_ الجمعة 5/4/2024
- ليلة 27 رمضان
- ليلة الجمعة 5/4/2024_السبت6/4/2024
- ليلة 28 رمضان
- ليلة السبت 6/4/2024_ الأحد 7/4/2024
- ليلة 29 رمضان
- ليلة الأحد 7/4/2024_ الأثنين 8/4/2024
- ليلة 30 رمضان
- ليلة الأثنين 8/4/2024_ الثلاثاء 9/4/2024
تاريخ ليالي القدر في رمضان 1445هـ
تبدأ ليلة القدر في أولى ليالي الوتر الخمس، حيث تبدأ من ليلة الحادي والعشرين من رمضان وتنتهي في اليوم التاسع والعشرين وتكون ليلة القدر أما ليلة الثالث والعشرين أو ليلة الخامس والعشرينوعليه فأن ليالي القدر تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 3/30/2024 وتكون بحسب الجدول الآتي: أو ليلة التاسع والعشرين، وتعد هذه الليالي الخمس من أهم الليالي، حيث أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري هذه الليالي.
وعليه فأن ليالي القدر تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 3/30/2024 وتكون بحسب الجدول الآتي:
الليالي القدرية
- تاريخ ليلة القدر
- ليلة 21 رمضان
- تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30/3/2024 وتنتهي عند فجر يوم الأحد الموافق 31/3/2024
- ليلة 23 رمضان
- تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 4/1/2024 وتنتهي عند فجر يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024
- ليلة 25 رمضان
- تبدأ من معرب يوم الأربعاء الموافق 3/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم الخميس الموافق 4/4/2024
- ليلة 27 رمضان
- تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم السبت 6/4/2024
- ليلة 29 رمضان
- تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7/4/2024 وتنتهي عند فجر يوم الإثنين الموافق 8/4/2024
ماهي علامات ليلة القدر
- أشارت كتب السنة والصحابة عن علامات ليلة القدر فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذه الليلة مليئة بالخير لذلك يسود جوها السلام والهدوء لنزول الملائكة فيها قال تعالى (“تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ).
- كما ورد من أحاديث الصحابة أن شمس الغد قاتمة بلا أشعة لقول {إنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ: مَن قام السَّنةَ أصاب ليلةَ القدرِ فقال أُبَيٌّ: واللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هو إنَّها لفي شهرِ رمضانَ – يحلِفُ ما يستثني – واللهِ إنِّي لأعلَمُ أنَّ ليلةَ القدرِ هي هذه اللَّيلةُ الَّتي أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ نقومَها صبيحةَ سبعٍ وعشرينَ وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شعاعَ لها كأنَّها طَسْتٌ} [صحيح ابن حبان – الراوي: أبي بن كعب].