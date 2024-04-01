الآن في السعودية : خصم جنوني من سعر سيارة تويوتا كورولا 2024 ..سعرها الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2024 من أقوى سيارات السيدان الرياضية التي اشتهرت في جميع العالم العربي خصوصا في الأسواق السعودية وذلك لما لها من ميزات وشكل متطور وسعر مناسب، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كل مايتعلق بهذه السيارة.

تويوتا كورولا 2024 الشكل الجديد سيارة تويوتا كورولا 2024 تعتبر من السيارات الأعلى فئةً، تمتلك السيارة حساسات خلفية تعمل على مساعدة السائق في الركن الخلفي، وتأتي السيارة بسقف يفتح إلكترونيا مما يساعد على الاحساس بالراحة و الفخامة، كما تحتوي على شاشة تاتش في منتصف لوحة القيادة، تدعم بصمة الأمان، وإنذار يساعد في حالات السرقة، بالتأكيد تحتوي على مرايات جانبية يتم التحكم بهم إلكترونيًّا، تشمل ريموت وأيضا النوافذ الجانبية لها سواء الأمامية أو الخلفية يتم التحكم بهم إلكترونياً، تحتوي على قفل مركزي، تحتوي على بلوتوث، أيضا السيارة تدعم برنامج الثبات الإلكتروني ESP، تشمل نظام ترفيهي صوتي، تشمل برنامج توزيع إلكتروني خاص بالفرامل.

سيارة تويوتا كورولا 2024 تحتوي على ناقل سرعات أوتوماتيك، بالإضافة إلى احتوائها على محرك رباعي الاسطوانات

كم يبلغ سعر تويوتا كورولا 2024 سعر تويوتا كورولا 2024 في السعودية

تويوتا كورولا LE سيدان هايبرد: تقدر بسعر تقديري يبلغ 90,000 ريال سعودي. تويوتا كورولا SE هاتشباك: تتوفر بسعر تقديري يبلغ 93,000 ريال سعودي. أبعاد تويوتا كورولا 2024 نعرض لكم كافة أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2024 فيما يلي:

بالنسبة إلى طول السيارة فتأتي بطول 4630 مم. بالنسبة إلى بعد العرض، فتأتي السيارة بعرض يقدر ب 1780 مم.

في حين يصل ارتفاع السيارة إلى 1435 مم، وخلوص ارضي يقدر بحوالي 164 مم.

ويأتي طول قاعدة عجلات السيارة بحوالي 2700 مم. بالنسبةِ إلى حجم حقيبة التخزين فهي تصل إلى 470 لتر. وسعة خزان الوقود يقدر بحوالي 50 لتر