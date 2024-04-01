حركات تمنع الرزق إذا فعلتها ستظل فقير طوال حياتك والكثير يقع فيهم..تجنبها وشاهد كيف ستتغير حياتك!

الرياض - محمد الاطلسي - حركات تمنع الرزق وقد تعاني أيضًا بشكل دائم من ضيق في الرزق، وذلك بدون أن نشعر أننا السبب في هذا الأمر فهناك بعض الحركات التي تفعلها كثيرًا تسبب ضيق الرزق وتجلب إلينا الفقر طوال الحياة؛ فيجب علينا البحث والمعرفة لهذه الأشياء حتى نتجنب فعلها مرة أخرى لتكون حياتنا مليئة بالبركة.

حركات تمنع الرزق

نتعرف معكم على بعض الأمور التي تمنع الرزق وتجلب إلينا الضيق والفقر وندعوا الله عز وجل أن نقوم وإياكم بتجنب هذه الحركات، وهى كالتالي:

الابتداع عن الأمور الدنيوية التي تلهينا عن ذكر الله والتي تجعل لنا مساحة كبيرة يدخل منها الشيطان، وبذلك تلهينا عن العبادات وأداء الصلاة وتفسح مجال للرغبات الشهوانية.

كما يجب علينا الشكر والحمد دائما في السراء والضراء لأن نعم الله عز وجل علينا كثير، ومن شكر الله زاده من كل الخير وذلك لأن عدم الشكر لله يجلب عليك ضيق الرزق والفقر.

ينبغي أيضًا البعد عن المعاصي التي تميت القلب وتغضب الله عز وجل، مما يسهل عليك ذلك الانحراف وزوال الخير و البركة ويجلب عليك ضيق في الرزق.

أمور يجب فعلها لجلب الرزق

يجب علينا فعل الأشياء الإيجابية لجلب الرزق ومن هذه الأشياء الآتي:

الحفاظ على المنزل مرتب ونظيف وذو رائحة عطرة.

التقرب إلى الله وفعل ما هو محبب إلى الله عز وجل.

التوكل على الله في جميع أمورنا في الحياة والابتعاد عن المعاصي.

الاستغفار دائما وأن تعاهد نفسك على عدم فعل المعاصي مرة أخرى.

صلة الرحم فهي من الأمور التي تعمل على زيادة البركة.

أن تعود لسانك على الحمد والشكر والثناء إلى الله.

الصدقات فهي دائما تزيد الرزق.