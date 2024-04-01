حتى ولو كنت بعمر السبعين!..مسنّة سعودية تفجر مفاجأة وتكشف عن عشبة جبارة تعيد اليك شبابك حتى ان كنت على العكاز!

الرياض - محمد الاطلسي - اثارت مسنة سعودية الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت سر جمالها ورشاقتها وتميزها رغم انها وصلت لسن كبير.

وقالت إن هناك عشبة سحرية رخيصة وفي متناول الجميع وهذا هو سبب محافظتها على جمالها، الأمر الذي فاجئ الجميع.

وأكدت أن السر وراء شابها الدائم هو بذور الكتان والتي تجعل البشرة شابة ونضرة وخالية من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان؟ بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية يزرع هذا النبات في المناطق المعتدلة والحارة من العالم، ويستخدم لإنتاج الألياف والزيوت.

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعد مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التلف الخلوي والشيخوخة.

بذور الكتان لها فوائد رائعة للبشرة، حيث تساعد في: تغذية وترطيب البشرة. شد وتنعيم البشرة. محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة. تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات. تقليل حجم المسامات وإزالة الدهون. تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة.

للاستفادة من فوائد بذور الكتان للبشرة، يمكنك تحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد، وهو كريم طبيعي وفعال يعطي نتائج مذهلة في وقت قصير. لتحضير هذا الكريم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان ثلاث ورقات من أوراق الغار. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من جل الصبار. قرص من فيتامين E. كوب من الماء.