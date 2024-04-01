اتفرج.. خطأ صادم وقع فيه مذيع سعودي أثناء قراءته بيان لوزارة الداخلية في نشرة الأخبار ..فحدثت الكارثة

الرياض - محمد الاطلسي - روى مذيع الأخبار السابق والعميد متقاعد "سبأ باهبري" قصة خطأ وقع فيه وكادت إدارة التلفزيون تُحيله للتحقيق وقتها.

وقال باهبري عبر برنامج "مخيال" إن الخطأ أنه قرأ بيان من وزارة الداخلية بشأن القصاص في جان من مفصل الكتف وكان الصحيح مفصل الكف.

كادت إدارة التلفزيون تُحيل سبأ باهبري pic.twitter.com/ByAOOWAfxv - مِخيال (@Mekhyal_sba) March 26, 2024 #سبأ_باهبري_في_مخيال_رمضان للتحقيق لو لم يشفع له هذا السبب!

وأضاف أن ذبابة كانت تقف على حرف ولم ينتبه، قائلا: اعترفت بالخطأ وانقلبت الدنيا وأرادوا التحقيق معي لكن أقريت بارتكاب الخطأ.

وأوضح أنه بعدها بأسبوع واجه مشكلة مشابهة لكن هذه المرة أنه قرأ خطأ مكتوب في الوكالة عن خبر يتعلق بالقصاص، أثناء قراء الآية القرآنية "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ"، مبينا أن ما شفع له أن الخطأ كان مصدره من الوكالة، وجميع صحف المملكة نشرت الخبر بالخطأ وهو "ولكم في الحياة قصاص.." في اليوم التالي.