ماذا سيحدث في السعودية بشهر ابريل ..ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة سارة ينتظهر الجميع بفارغ الصبر..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - زادت شعبية خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف على محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي وبات الجمهور يركز بحثه عن أبرز توقعاتها الجديدة الخاصة بالسعودية والوطن العربي وبقية دول العالم. وفي توقعاتها الجديدة، توقعت ليلى عبد اللطيف مكرمة ملكية للموظفين في القطاعين الخاص والجكومي في السعودية بمناسبة عيد الفطر.

وأشارت إلى وجود إنجاز رياضي كبير يتم تحقيقه في المملكة العربية السعودية في مباراة بين فريقي الهلال والنصر. ومن المتوقع أن نشهد نصراً رياضياً مهماً في هذا السياق. ولفتت إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة ومبهرة في المملكة العربية السعودية، سواء في المجال السياسي والدبلوماسي أو في المجال الرياضي، مما يعزز التفاؤل والتطلعات للمستقبل.