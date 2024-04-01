100 الريال تكبد 1000 الريال خسارة كبرى في صنعاء..والسبب

الرياض - محمد الاطلسي - علق خبراء اقتصاديون على اعلان جماعة الحوثي عبر البنك المركزي اليمني الخاضع لها أمس في صنعاء، عن إصدار طبعة جديدة من العملة الوطنية، من فئة 100 ريال، على شكل عملات معدنية، قائلين أن العملة المعدنية هي بالأساس مشتق لعملة اكبر وليس العكس.

وأوضح الخبراء، بأن صك 100 ريال معدنية، يعني أن العملات المعدنية والورقية وما دونها انتهت تماما وبالتالي فإن اصغر وحدة من العملة اليمنية هي 100 ريال عوضاً ما كان عليه الألف الورقي بقيمة الف وحدة معدنية، فإنه الأن أصبح بقيمة عشر وحدات معدنية.

ويأتي إعلان الحوثي، بعد أيام من تحذير البنك المركزي في عدن، من تلويح الحوثيين بإنزال طبعات مزيفة من العملة، محذراً من التعامل معها.