لن تتوقعها؟..خبير اقتصادي يكشف عن الدولة التي طبعت فيها العملة الجديدة للحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبير ومستشار اقتصادي عن الدولة التي صكت فيها العملة المعدنية الجديدة لجماعة الحوثيين التي جرى الإعلان عنها اليوم السبت في صنعاء.

وقال الخبير والمستشار الاقتصادي د.حسين الملعسي في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك" إن إعلان 100 ريال معدنية بدل التالف من صنعاء الآن، معمول كما يبدو في إيران تقريبًا".;

وأوضح الملعسي أنه "لا تأثير لهذا الإجراء على بنك عدن المركزي، ولا على الريال، لأن العملة هي بديل للتآلف ويبدو بنفس الأرقام".

وأعلنت جماعة الحوثيين إصدار الطبعة المعدنية الجديدة فئة مائة ريال، وإلغاء التعامل بالعملات المالية القديمة.

وبهذا الخصوص، حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من هذه العملات، وأكد إنها مزورة.