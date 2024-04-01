انت الأن تتابع خبر ذكرى وفاة الشيخ زايد تتصدر منصة اكس بكل قوة... وهذا ما تم نشره! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من المواضيع الرائجة في هذه الآونة في الإمارات العربية المتحدة لا سيما على منصة اكس هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد، حيث حقق مشاهدات تتخطى العشرون مليون حتى الآن، فما الذي تم نشره بالضبط، هذا ما سنعرفه أدناه.

هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد تتصدر منصة اكس بكل قوة