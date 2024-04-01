انت الأن تتابع خبر ذكرى وفاة الشيخ زايد تتصدر منصة اكس بكل قوة... وهذا ما تم نشره! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من المواضيع الرائجة في هذه الآونة في الإمارات العربية المتحدة لا سيما على منصة اكس هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد، حيث حقق مشاهدات تتخطى العشرون مليون حتى الآن، فما الذي تم نشره بالضبط، هذا ما سنعرفه أدناه.
هاشتاج ذكرى وفاة الشيخ زايد تتصدر منصة اكس بكل قوة
- تبعًا لما صدر عن موقع الإمارات اليوم، تصادف ذكرى وفاة الشيخ زايد يوم الجمعة، حيث توفي الشيخ زايد آل نهيان في مثل هذا اليوم سنة 2004، وقام الكثيرين خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالتعبير عن مدى حبهم وانتمائهم وتبجيلهم للرجل الذي أسس الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد بمثابة أبًا لهم قبل أن يكون قائدًا.
- كما قام رواد التواصل الاجتماعي بالشكر والتقدير للشيخ زايد على الدور العظيم الذي قدمه لشعب الإمارات ورسالته التي كانت تحمل أسمى معاني الخير والعطاء، حيث قدم الكثير للشعب وكان أحب الناس وأرحمهم للناس.
- وجدير بالذكر أن أغلب محبي الشيخ زايد أكدوا على أن ذكراه سوف تظل محفورة في قلوبهم دائمًا وأبدًا، والتغريدات كان لها صداها في ذكرى وفاته حيث قالت إحدى المغردات، أن الشيخ زايد كان بمثابة التاريخ الملهم للملكة الإماراتية أجمع، وأن شعب الإمارات بأكمله مشهورًا بأنه أبناء زايد، حيث صنع مجتمع بأكمله سواء أرضًا أو شعبًا، وأن ما وصلت إليه الإمارات الآن من تقدم وتطور هائل فالفضل يرجع إليه.