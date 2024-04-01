انت الأن تتابع خبر لن تصدق من هم! أسوء أداء للاعبي النصر في مباراة الطائي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استطاع نادي النصر السعودي الفوز على الطائي بنتيجة كبيرة في إطار منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين موسم 2023- 2024 ، وعلى الرغم من تسجيل العالمي 5 أهداف، إلا أن هناك من حصل على أسوأ أداء للاعبي النصر في مباراة الطائي وفق تقييم لاعبي المباراة.
من هم أسوأ أداء للاعبي النصر ضد الطائي؟
- كان اللاعب أيمن يحيي الظهر الأيمن للفريق هو الأسوأ أداءً في المباراة التي جمعت النصر السعودي مع الطائي السبت الماضي، حيث حصل على تقييم 6/10 ، هذا وقد قام جميع اللاعبين بواجباتهم الدفاعية والهجومية، وكان أبرز نجوم النصر كريستيانو رونالدو الذي استطاع تسجيل هاتريك في مرمى الطائي مركداً تفوق النصر على منافسه بفارق كبير.
موعد مباراة النصر القادمة
- قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراة هامة في السوبر السعودي ضد الهلال السعودي يوم 8 أبريل، لم يحصل لاعبو النصر بعد خماسية الطائي على راحة، حيث الاستعداد لمباراة أبها في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، حيث يدخل النصر المباراة وهو مستقر في مركز الوصيف برصيد 59 نقطة، على بعد 11 نقطة من أقرب منافسيه الأهلي السعودي.
- بينما يقبع نادي أبها في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، وقد يبدو أن المباراة ستكون سهلة على النصر بسبب فارق الترتيب، ولكن يزيد من صعوبة المباراة سعي أبها لتحقيق نتيجة إيجابية في محاولة للصعود عدة مراكز في ترتيب الجدول هروبا من القاع.