انت الأن تتابع خبر لن تصدق من هم! أسوء أداء للاعبي النصر في مباراة الطائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع نادي النصر السعودي الفوز على الطائي بنتيجة كبيرة في إطار منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين موسم 2023- 2024 ، وعلى الرغم من تسجيل العالمي 5 أهداف، إلا أن هناك من حصل على أسوأ أداء للاعبي النصر في مباراة الطائي وفق تقييم لاعبي المباراة.

من هم أسوأ أداء للاعبي النصر ضد الطائي؟

كان اللاعب أيمن يحيي الظهر الأيمن للفريق هو الأسوأ أداءً في المباراة التي جمعت النصر السعودي مع الطائي السبت الماضي، حيث حصل على تقييم 6/10 ، هذا وقد قام جميع اللاعبين بواجباتهم الدفاعية والهجومية، وكان أبرز نجوم النصر كريستيانو رونالدو الذي استطاع تسجيل هاتريك في مرمى الطائي مركداً تفوق النصر على منافسه بفارق كبير.

موعد مباراة النصر القادمة