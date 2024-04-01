انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مباراة القمة والمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وآرسنال اليوم ضمن مواجهات الجولة 30 للدوري الإنجليزي، حيث يلتقي متصدر البطولة مع صاحب المركز الثالث والمنافس بقوة على الصدارة، قمة كروية ومباراة من المتوقع أن تكون الأقوى هذا الموسم، تابعوا معنا الموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم

يخوض آرسنال مباراة اليوم وفي جعبته 64 نقطة محتلا بها المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يواجه برايتون عصر اليوم، أما الطرف الثاني من اللقاء وهو آرسنال العائد بقوة للمنافسة على صدارة الترتيب، يدخل المباراة برصيد 63 نقطة، أي أن الفوز اليوم على آرسنال كفيل بجعله متصدراً المشهد، لذا من المتوقع أن تكون مباراة قوية مليئة بجميع فنون ومهارات كرة القدم الإنجليزية التي اعتادها الجمهور.

تأتي المباراة اليوم في إطار الجولة رقم 30 من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2023- 2024، حيث تقام على ملعب الاتحاد في مانشستر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وآرسنال

يحرص عشاق كرة القدم في الوطن العربي على متابعة مثل هذه المباريات القوية، لذا فقد تم إتاحة بث المباراة مباشر على قناة BeIN Sports 1 على التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معلق مباراة مانشستر وآرسنال