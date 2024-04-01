انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل من الفلكي"الزعاق" للسعوديين: خطر يلوح في الأفق مع اقتراب نهاية رمضان ... خذوا حذركم من مفاجآت الطقس قبل العيد بأيام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الخصائص الجوية لشهر رمضان الحالي.

وأضاف الزعاق،

بفقرته المذاعة على قناة «العربية»، أن أول شهر رمضان يتزامن مع موسم قران خامس، ويتزامن منتصفه مع موسم «عقرب الدسم»، وفي آخره موسم خروج الزواحف والحشرات والهوام السامة.وتابع خبير الأرصاد، أن شعبان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، وسمي بذلك لأن وقت تسميته تزامن مع تشعب غصون الأشجار وتشعب الناس طلبا للمياه استعدادا للصيف، وقيل فيه بأنه سُمي بذلك لتشعّب القبائل العربية طلبا للثأر والاقتتال بعد قعودهم عن القتال في شهري رجب والمحرم.

وكشف الفلكي السعودي الشهير خالد الزعاق،

أن شدة الشتاء تحتضنها 3 مواسم مُقسمة على 3 شهور وهي: المربعانية، الشبت، العقارب.وأضاف خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن الشدة تبدأ مع بداية المربعانية أول ديسمبر وتنتهي مع نهاية العقارب آخر شهر فبراير..

وتابع:

نحن الآن في أول أسابيع موسم العقارب، وهو موسم بداية الاعتدال لكنه لا يخلو من هجمات برد، ولهذا أسموه بالعقرب لأن برده يلدغنا، وعدد أيامه 39 يومًا مقسمة على 3 نجوم.واستطرد: العامة يسمونه عقرب السم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل، وعقرب الدسم، لأنها تتواءم مع الربيع.

وأردف:

يُقال إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب، فـ خيرية العقارب تتسم بنهاية البرد القارس، وبداية انتشار الربيع، أولها موسم بذرة الست، وآخرها موسم لدغ العقرب.

وأوضح خالد الزعاق