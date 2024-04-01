انت الأن تتابع خبر لن تصدق السبب ..حرص رونالدو على طلاء أظافر قدميه باللون الأسود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لماذا يحرص رونالدو على لاء أظافر قدميه باللون الأسود؟ لن تصدقوا السبب! تابعوا معنا للتعرف على العديد من التفاصيل حول أبرز نجوم كرة القدم العالمية والسعودية كريستيانو رونالدو.

ما هو سر طلاء أظافر رونالدو باللون الأسود؟

عشاق كرة القدم حول العالم ومتابعو الدون كريستيانو رونالدو، يتساءلون حول تلك الألوان الغريبة التي تغطي أظافر القدمين، حيث قام الدون بمشاركة مجموعة من الصور له تُظهر قدميه مطلية بطلاء الأظافر، مما جذب انتباههم وجعلهم يبحثون عن سبب.

وقد أشار بعض المقربين لرونالدو أنه اعتاد على طلاء أظافره بألوان مختلفة وذلك حرصا منه على وقاية أصابع قدميه من البكتيريا والفطريات، والتي قد تنتج عن ارتداء الأحذية الرياضية لساعات طويلة أثناء التدريب، وكان هذا هو سر طلاء أظافر رونالدو.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الرياضيين من مختلف الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط من يتبعون عادة ظلاء أظافر القدمين، بما في ذلك الملاكم العالمي الشهير مايك تايسون، وبعض الممارسين للفنون القتالية المختلطة (MMA) مثل فرانسيس نجانو وأندريه أورلوفسكي ويُذكر أن هذه الطبقة الواقية تساعد في تقوية أظافر القدم وتقلل من خطر تلفها أثناء ممارسة الرياضة.

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