انخفاض جنوني في سعر سيارة جيلي ستار راي 2024 في السعودية .. اعرف ميزات منافسة نيسان باترول

الرياض - محمد الاطلسي - شركة جيلي الصينية تعتبر من شركات إنتاج السيارات الأشهر التي وفرت عدد من موديلاتها في الأسواق السعودية، حيث تميزت منها سيارة جيلي ستار بفضل الفخامة مع الأناقة التي أضيفت لها وسمات الأداء القوي المميز.

وقدمت السيارة أفضل تجربة استثنائية للمستخدم، مع عدد من المواصفات سواء المواصفات الخاصة بالتجهيزات أو المواصفات التي تتعلق بالمكونات الأساسية للسيارة موديل 2024.

اهم مواصفات سيارة جيلي ستار راي 2024 تمنح تلك السيارة المستخدم العديد من المواصفات والسمات الأكثر تميز والتي تتمثل في تلك النقاط الآتية:

طول السيارة يصل حتى 4.6 م وحجمها مدمج، وتمتلك محرك بنزيني توربو سعة 2 لتر السيارة تمتلك محرك رباعي الاسطوانات ومن الممكن استخدام بنزين 95. الناقل الحركي من النوع دبل كلاتش كما أنه مقسم إلى عدد 7 من السرعات وداعمة لنظام الدفع الأمامي، والقوة الحصانية تصل حتى 218 حصان. عزم الدوران 325 نيوتن لكل متر والعجل من مقاسات تتراوح من 18 وحتى 20 بوصة، والجنوط مصنوع من الألومنيوم. يمكن التحكم كهربائيا بالمقاعد الأمامية في داخل السيارة. يوجد بها الشاشة التي تعمل بتقنية تاتش ومقاسها 13.2 بوصة، وشاشة أمام السائق بمقاس 10.2 بوصة. مكيف الهواء أوتوماتيكي من أجل تنقية الجو بدخل السيارة. سمات الأمان في السيارة فرامل تمنع الانغلاق.

من الممكن التحكم في المقود بشكل أوتوماتيكي. الفرامل متواجد بها الفرامل التكيفية. تتوفر مصابيح الفرامل التكيفية، مع حزمة التعليق التكيفي. يتوفر الانذار الخاص بمنع السرقة. مزايا سيارة جيلي ستار راي 2024 تمتلك مجموعة من المزايا تتمثل في:

التصميم الداخلي والخارجي الذي يعد مميز ورائع بالنسبة لكافة

المستخدمين ما بين الكلاسيكية مع العصرية، مع توفر العديد من الملحقات في داخلها كشاشة تاتش والمسند الخاص بالذراع أو الساعة الرقمية.

يتوفر المحرك القوي والقدرة على السير بأصعب الطرق الوعرة مع أفضل التقنيات الملاحية.

المقاعد تم تبطينها من أجل أن تكون أكثر راحة طوال الرحلة.