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رياض - احمد صلاح - حقيقة صرف فروقات الرواتب للموظفين في السعودية 2024 بمناسبة عيد الفطر .. وزارة المالية تحسم الأمر في إطار الاحتفالات بعيد الفطر في عام 2024، أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قرارًا بصرف فروقات الرواتب للموظفين، كما يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الرفاهية والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الثروة كما تبرز أهمية دور الحكومة في دعم القطاع العام وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهًا ملكيًا بتحديد اليوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بمبادرة السعودية الخضراء، كما يُعتبر هذا اليوم ذكرى إطلاق المبادرة في عام 2021، ويتيح فرصة لتوعية الناس وأهدافها وأهميتها ومع ذلك، لم يتم حتى الآن اعتماد هذا اليوم كعطلة رسمية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

حددت وزارة المالية السعودية اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد شهري لصرف الرواتب ومن الممكن أن يتغير هذا الموعد إذا تزامن مع عطلة نهاية أسبوع أو إجازة رسمية في المملكة.

كما تبدأ عملية صرف الرواتب بإذن الله يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وهذا يشمل جميع العاملين بالقطاع المدني والعسكري، بالإضافة إلى منسوبي التعليم.

صرف فروقات الرواتب للموظفين

تداولت أنباء عديدة حول بدء صرف فروقات الرواتب للموظفين قبل عيد الفطر المبارك ومع راتب شهر مارس بناءً على أمر ملكي ومع ذلك، نفت وزارة المالية السعودية هذه الشائعات وأكدت عدم صدور أي قرار رسمي بموعد بدء صرف الفروقات بالراتب وفي حال صدور الأمر بالصرف، سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

موعد إجازة عيد الفطر للموظفين

الطلاب ومنسوبي التعليم:

بدء الإجازة: بعد دوام يوم الخميس الموافق 18 رمضان.

نهاية الإجازة: بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 6 شوال.

القطاع الغير ربحي:

بدء الإجازة: بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 29 رمضان.

مدة الإجازة: 4 أيام فقط.

الموظفين بالقطاع العام:

بدء الإجازة: بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 24 رمضان.

البنوك:

بدء الإجازة: بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 25 رمضان.

الاستعلام عن راتب موظف من خلال منصة اعتماد

يمكن الان لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام بشكل إلكتروني عن الراتب الخاص بالموظفين حيث يتم ذلك من خلال الدخول إلى منصة اعتماد واتباع الخطوات الآتية:

على المواطن اولا ان يقوم بتسجيل الدخول الى منصة اعتماد للدخول الى الموقع اضغط هنا .

يتم بعد ذلك اختيار الأفراد من بين الخدمات المتاحة.

ثم يتم تحديد الحقوق المالية للأفراد.

يجب أن يتم تعبئة البيانات المطلوبة من الموظف في الحقول الفارغة.

ثم يتم الضغط على زر استعلام.

يجب على المواطن الانتظار لحظات لاستعراض المعلومات الحكومية والحقوق المالية الخاصة بالموظف.

يتم بعد ذلك استخراج تعريف بالراتب إذا لزم الأمر.

شروط ترقية الموظف في المملكة العربية السعودية

من أجل الحصول على الترقية هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها فى المتقدم فمن أهم هذه الشروط:

يُشترط استيفاء الموظف المؤهلات المطلوبة للترقية.

يجب أن يكون مستوى الموظف الوظيفي أعلى من وظيفته الحالية للترقية.

يتطلب الحصول على تقييم مرتفع لأداء الموظف خلال العامين الأخيرين للترقية.

يجب على الموظف أن يمتلك خبرات ومهارات عالية للترقية.

لا يجب احتساب مدة القروض التي قضاها الموظف عند الترقية.

ينبغي أن لا تكون هناك إجازات غير مبررة للموظف للحصول على الترقية.

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