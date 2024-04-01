انت الأن تتابع خبر عاجل .. وزارة الداخلية السعودية تصدر بيان هام يخص الوافدين في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاجل .. وزارة الداخلية السعودية تصدر بيان هام يخص الوافدين في المملكة أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا مهمًا يتعلق بالوافدين في المملكة، حيث تضمن البيان توجيهات وإجراءات جديدة تهم هذه الفئة.

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في إطار جهود السعودية لتعزيز الأمن والسلامة العامة وتنظيم الإقامة والعمل للمقيمين وتعكس التوجيهات الجديدة تطورات مستجدة قد تشمل متطلبات التأشيرة، والإقامة، والعمل، وغيرها من الجوانب القانونية.

كما يهدف البيان إلى توضيح الإجراءات والتعليمات الجديدة لضمان الامتثال الكامل والسليم من قبل الوافدين، وضمان استمرار سير العمليات الإدارية والاقتصادية بسلاسة وفعالية.

وزارة الداخلية السعودية تصدر بيان هام يخص الوافدين في المملكة

أحالت وزارة الداخلية السعودية 53 ألف مخالف لبعثتها الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر حيث أن هذا الإجراء يأتي في إطار حملة لتطبيق القوانين وضمان الامتثال للتعليمات واللوائح المحددة بشأن إقامة الوافدين في المملكة.

حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتسهيل عمليات السفر والإقامة، وتعزيز الأمن والسلامة العامة وتشمل الوثائق الدبلوماسية جميع الإجراءات القانونية الضرورية للسماح للمخالفين بالعودة بشكل قانوني إلى بلدانهم بعد إنهاء إجراءاتهم.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية خلال العشرة أيام الأخيرة، قامت هذه الحملات بتوقيف 21 ألف مخالف.

ومن بينهم تم إحالة 53 ألف شخص لبعثتها الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر كما يأتي هذا الجهد الحثيث في إطار جهود السعودية لتطبيق القوانين والحفاظ على الأمن والنظام في البلاد، وضمان احترام اللوائح والتعليمات المتعلقة بالإقامة والعمل.

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، تم ضبط أكثر من 13.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، وحوالي 4.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 2.5 ألف مخالف لنظام العمل في جميع مناطق المملكة كما تعكس هذه الأرقام جهود الحكومة الرامية إلى تطبيق القوانين وضمان احترام اللوائح المتعلقة بالإقامة والعمل، وتعزز من جهود الأمن والسلامة العامة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1283 شخصًا ومن هؤلاء، فإن 25% منهم من جنسية اليمن، بينما يشكل الإثيوبيون 72% من الحالات، وكانت 3% من جنسيات أخرى هذه الأرقام تظهر تنوع الجنسيات للمخالفين الذين يحاولون عبور الحدود، مع التركيز الأكبر على الجنسيات اليمنية والإثيوبية.

تم أيضًا ضبط 67 شخصًا محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية حيث أن هذه الحالات تعكس التزام السعودية بتطبيق القوانين وضبط الحدود لضمان سلامة البلاد وأمنها، سواء كانت المحاولات تتم لدخول المملكة أو الخروج منها.

وأشارت الوزارة إلى ضبط 8 أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ووصل إجمالي عدد الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى نحو 60 ألف شخص هذه الجهود تعكس التزام السعودية بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان الأمن والنظام في المملكة.

ونوهت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 53 ألف وافد مخالف لبعثتها الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 1.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8.5 ألف مخالف.

نوهت الوزارة إلى إحالة أكثر من 53 ألف وافد مخالف لبعثتها الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تم إحالة نحو 1.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل أكثر من 8.5 ألف مخالف هذه الإجراءات تؤكد التزام السعودية بتطبيق القوانين وضمان الامتثال للتعليمات واللوائح المحددة بشأن إقامة الوافدين، وتعزز جهود الحفاظ على الأمن والنظام في المملكة.

كم عدد الوافدين في السعودية ؟