سلطنة عمان تفاجئ الجميع بإعلان رسمي عاجل سيسعد كافة الليمنيين!

الرياض - محمد الاطلسي - جددت سلطنة عمان، موقفها بشأن الوحدة اليمنية، في ظل المحاولات المستمرة لتمزيق البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.

وأعرب الوزير العماني عن خالص تهانيه وصادق أمنياته لمعالي الدكتور بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان ومواصلة تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، وحرص البلدين على أمن واستقرار اليمن وسيادته وازدهاره ووحدة أراضيه.