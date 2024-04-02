انفجارات عنيفة تهز العاصمة..ضربات أمريكية بريطانية جديدة على صنعاء وهذه هي الاماكن المستهدفة!

الرياض - محمد الاطلسي - شن الطيران الأميركي والبريطاني قبل قليل غارات جوية على العاصمة صنعاء حيث دوت انفجارات عنيفة بمناطق متفرقة.

وجاءت الغارات بالتزامن مع تحليق طائرات حربية في اجواء العاصمة المختطفة من الحوثي، حيث لايزال التحليق مستمر.

واوضح مصدر محلي ان الغارات استهدفت قاعدة الديلمي ومناطق الحفا وصَرف بالامانة .

إلى ذلك شنت الطائرات ذاتها، غارات على منطقة البرح في مقبنة وغارات على منطقة الجند بمديرية التعزية بتعز كما شنت غارات على مدينة رداع بالبيضاء.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من اعلان جماعة الحوثي، استهداف سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ باسم (اوشن جاز OCEAN JAZZ ) انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على ما اسمته الجماعه الحوثية- “العدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن”.