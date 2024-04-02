ما لايصدقة عقل..مقيم يمني يتزوج بسعودية وبعد الزواج حدثت المفاجأة!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تغيرت حياة عامل يمني مقيم في السعودية، وذلك بعد مرور8 أشهروبحسب ما تم تداوله فقد رفضت أسرة الفتاة في بداية الأمر تزويجها من عامل يمني، لاعتبارات كثيرة، أبرزها أنه ليس سعودي الجنسية، لكن الفتاة وقفت في وجه أسرتها وأقنعتهم على الموافقة وتمت مراسيم الزواج وسط فرحة العروسين.

عاش العامل اليمني مع زوجته السعودية 6 أشهر بعد الزواج كانت كلها سعادة وبهجة ومحبة، وبعد ذلك تفاجأت الزوجة باتصال هاتفي من والدتها تخبرها بأن والدها تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى.

توجهت الفتاة مع زوجها إلى المستشفى للإطمئنان على والدها، وظلت تلازم المستشفى 5 أيام ووالدها تحت العناية المشددة وحالته الصحية تتدهور كل يوم إلى الاسوء.

وفي اليوم السادس كانت الفاجعة كبيرة حيث تفاجأت الفتاة وأسرتها بالطبيب يخبرهم بوفاة المريض، فتعالت الصرخات والعويل، وودع الفتاة والدها بالدموع والحسرة على رحيلة لأنه كان قريب منها ويلبي جميع طلباتها وينفذ لها جميع رغباتها.

الوصية التي غيرت حياة المغترب اليمني

كان والد الفتاة يمتلك الكثير من المال والتجارة، لذلك فقد كان من الطبيعي أن يكون لها نصيباً من الميراث.

كان العامل اليمني يعلم أن أسرة زوجته كبيرة واخوانها يبلغ عددهم 13 شخص، بالإضافة إلى اخوان والدها، لذلك كان متيقن في قرارة نفسه إن ما ستحصل عليه زوجته سيكون شيئاً يسير.

لكن المفاجأة التي غيرت جميع الأحداث كانت عندما فتحوا وصية المتوفي، فوجدوا أنه أوصى بأحد أكبر المحلات التجارية التي يمتلكها لإبنته المتزوجة من عامل يمني، وذلك لأنه كان يحبها كثيراً، ويخاف عليها من تقلبات الزمن، بالإضافة إلى أن زوجها لم يمتلك الكثير من المال وهو ما جعل الأب يخاف على ابنته من القادم المجهول.

عامل يمني

تفاجأ جميع افراد الأسرة بتلك الوصية، لكنهم قاموا بتنفيذها على مضض، ليصبح ال عامل اليمني بعد ذلك هو المسؤول عن المحل التجاري لزوجته، وتغيرت أحواله وتحول من عامل بسيط إلى تاجر ورجل أعمال بفضل زوجته التي ضحت من أجله ووقفت بجانبه