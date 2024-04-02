اخبار الخليج

سياسي سعودي يكشف عن مفاجأة تاريخية ستسعد كافة اليمنيين ولأول مرة

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الرياض - محمد الاطلسي - طمئن الإعلامي السعودي المعروف عبد الله آل هتيلة اليمنيين بالوصول إلى بر الأمان كون ملف الأزمة اليمنية يدار من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الحكومية في منشور على حسابه في منصة " إكس" "وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يُدير الملف ‎اليمني بحكمة وحنكة السياسي ‎المُحترف من خلال قيادته لعملية صعبة سيصل بها إلى بر الأمان ‎مستثمراً علاقاته الوثيقة بالشرعية ومختلف القوى اليمنية،ومعرفته الدقيقة بمفاتيح هذا الملف رغم تعقيداته. وأضاف آل هتيلة بالقول " ولأن ‎السعودية لم ولن تتخلى عن ‎اليمن في السراء والضراء بحكم الجوار والقربى والمصير المشترك والتطلعات والآمال الواحدة

وأكد الصحفي السعودي ان ‎السلام سيعود لليمن كما كان ‎سعيداً وأفضل وستدب فيه عملية بناء ونماء غير مسبوقة بل وتاريخيّة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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