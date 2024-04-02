سياسي سعودي يكشف عن مفاجأة تاريخية ستسعد كافة اليمنيين ولأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - طمئن الإعلامي السعودي المعروف عبد الله آل هتيلة اليمنيين بالوصول إلى بر الأمان كون ملف الأزمة اليمنية يدار من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان .
وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الحكومية في منشور على حسابه في منصة " إكس" "وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يُدير الملف اليمني بحكمة وحنكة السياسي المُحترف من خلال قيادته لعملية صعبة سيصل بها إلى بر الأمان مستثمراً علاقاته الوثيقة بالشرعية ومختلف القوى اليمنية،ومعرفته الدقيقة بمفاتيح هذا الملف رغم تعقيداته. وأضاف آل هتيلة بالقول " ولأن السعودية لم ولن تتخلى عن اليمن في السراء والضراء بحكم الجوار والقربى والمصير المشترك والتطلعات والآمال الواحدة
وأكد الصحفي السعودي ان السلام سيعود لليمن كما كان سعيداً وأفضل وستدب فيه عملية بناء ونماء غير مسبوقة بل وتاريخيّة