انت الأن تتابع خبر الأرصاد الجوية السعودية تحذر من هطول أمطار شديدة في مكة المكرمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الأرصاد الجوية اليوم في المملكة السعودية عن حالة الطقس في البلاد وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء الخروج والقيادة على الطرق، من أجل تجنب وقوع الحوادث نتيجة تدني الرؤية الأفقية في البلاد، مع هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق مع إرتفاع في الموج في الخليج بالخليج العربي.

طقس اليوم في المملكة السعودية

نبه مركز الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الأحد، من حدوث هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة، وأعلن كذلك من خلال حسابه الرسمي في منصة (إكس)، أن تلك الأمطار تشتمل على منطقة القنفذة، ومنطقة الليث، كذلك المظيلف، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساء، وأن الأمطار المتوقعة تأتي مع رياح تكون شديدة السرعة وهي تؤدي إلى حدوث انعدام في الرؤية الأفقية، يصاحبها أيضا تساقط برد مع صواعق تكون رعدية وتدفق في السيول.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي وارتفاع الموج

وأوضحت تقارير المركز الوطني أن حركة الرياح بالتحديد السطحية في البحر الأحمر سوف تكون شمالية شرقية إلى رياح شمالية غربية مع سرعة 15-35 كم/ساعة وذلك على الأجزاء الشمالية وشمالية غربية إلى رياح جنوبية غربية مع سرعة 10-30 كم/ساعة وذلك على الجزء الأوسط والجزء الجنوبي الشرقي إلى الجنوب غربي بسرعة من 15-45 كم/ساعة، تصل لنحو 60 كم/ساعة مع وجود السحب الرعدية الممطرة كذلك على الجزء الجنوبي، بالإضافة إلى ارتفاع في الموج من نحو نصف متر إلى نحو متر ونصف وذلك على الجزء الشمالي والجزء الأوسط ومن نحو متر ونصف إلى نحو مترين ونصف وذلك على الجزء الجنوبي، كما أن حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج من على الجزء الشمالي ومتوسطة الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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