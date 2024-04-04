اتفرج طفل يمني يجمع 100 الف ريال سعودي خلال 48 ساعة فقط.. لن تصدق كيف فعل ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - في مبادرة إنسانية ملهمة، تمكن طفل يمني يدعى "محمد فواز العامر" والبالغ من العمر 12 عاما، من جمع مبلغ 100 ألف ريال سعودي خلال 48 ساعة فقط، لصالح مشروع جسر نخلة في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز.

ويعد مشروع جسر نخلة من المشاريع الحيوية والمهمة للغاية، حيث يربط بين ثلاث محافظات يمنية هي إب وتعز والحديدة، ويسهل حركة المواطنين والسلع والخدمات بينها.

وقد أطلق الطفل محمد فواز العامر حملة تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع من خلالها أن يحظى بتفاعل واسع ودعم كبير من قبل النشطاء والمؤسسات والشخصيات العامة، الذين أشادوا بروحه الإنسانية وإبداعه في العمل الخيري.

وقد أعرب الطفل محمد فواز العامر عن سعادته وفخره بما حققه من إنجاز، وشكر كل من ساهم في نجاح حملته، مؤكدا أنه سيواصل جهوده في دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.