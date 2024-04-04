ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بتوقعات خطيرة..هذه الدولة العربية ستستيقظ على كارثة صبيحة عيد الفطر..

الرياض - محمد الاطلسي - يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف الجديدة، والتي تثير اهتمام شريحة واسعة من المتابعين.

وفي توقعات جديدة صدمت ليلى عبد اللطيف الجمهور بعد أن توقعت من حدوث كارثة في احدى الدول العربية صبيحة عيد الفطر الأمر الذي صدم المتابعين.

وقالت العرافة العبقرية إن خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال بدلا من الحزن والحداد والفرح يعم الشوارع بعد إذاعة خبر وفاة إحدى الزعماء أو الشخصيات القيادية البارزة على حد تعبيرها.

وتوقعت أجواء من الخوف والهلع في بعض المطارات والمرافق الحيوية ومحطات القطار العالمية، بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية تضرب هذه المرافق.