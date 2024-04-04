على طاولة الاتحاد الاوروبي سيناريو خطير للقضاء على الحوثيين في اليمن..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - التقى السياسي علي البخيتي بسفير الاتحاد الاوربي لدى اليمن في منزله ببريطانيا.

وقال علي البخيتي:‏تشرفت باستقبال غابرييل مونويرا فينالس سفير الاتحاد الأوربي في اليمن بمنزلي ، وجرى الحديث عن أفضل الطرق الممكنة لحل الأزمة في اليمن، وكنت واضحًا معه: أن السلام مع الحوثيين لوقف خطرهم على الملاحة البحرية ليس منها، وفقًا لموازين القوة على الأرض حاليًا، لأن قائد هذه الجماعة -عبدالملك الحوثي- يعتبر نفسه ولي الله، ومبعوث السماء، ولا يحق له التفريط في النصر الذي منحه الرب.

واضاف: وبالتالي هناك مانع ديني لديه من السلام مع اليمنيين وقبولهم كشركاء في الوطن، ويستخدم السلام فقط كتكتيك لكسب مزيد من الوقت حتى يتمكن من استكمال مشروعه الذي يؤمن أن الله كلفه به، وهذا لا يعني أنني مع الحرب العبثية ضدهم التي تدار منذ سنوات دون مشروع واضح وقيادة موحدة، ولا أدعو كذلك لإقصائهم من الشراكة السياسية.

واختتم:وأبلغته أن هناك ثلاثة سيناريوهات (قد أنشر عنها مستقبلًا) متاحة للمجتمع الدولي للتعامل مع سلطة الحركة القمعية لليمنيين وكذلك الأزمة التي تسببت بها في البحر الأحمر والعربي. (لم أتطرق هنا لرده على تلك السيناريوهات وعلى مجمل ما دار من نقاش لعدم امتلاكي لتصريح منه بذلك)كما شكرته على الجهود الإنسانية لدول الاتحاد الأوروبي في اليمن، والتي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة اليمنيين خلال سنوات الحرب العشر الأخيرة.