من صنعاء وعدن ..الريال اليمنيي يفاجئ الجميع بسعر جديد غير متوقع امام العملات الآجنبية وهذا هو السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - واصل الريال اليمني استقراره لليوم الثالث على التوالي مقابل العملات الاجنبية، في التعاملات المسائية بمدينة عدن.

وفي التفاصيل، سجل سعر بيع الدولار الواحد 1664ريالا، مقارنة فيما تراوح السعودي بين 436و 438.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الخميس، 04 نيسان، 2024، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1652

البيع: 1664.

- السعودي:

الشراء:436

البيع: 438

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528.

- السعودي:

الشراء: 139.80

البيع:140.