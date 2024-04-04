عاجل : الحوثي يتلقى مفاجأة امريكية مدوية وقوية لم تكن في الحسبان !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، صفعة قوية لجماعه الحوثي الإيرانية، في الوقت نفسه أكدت دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، إذ شددت على منع ما وصفته بالعملة المزيفة إلى السوق، والتي أصدرتها الجماعه السبت الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع إكس، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية".

وأضاف البيان أنه "من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق".

واعتبر البيان أن "تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر".

وأشار إلى أن "الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام".

كما لفت إلى أن "الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

وكانت الجماعه الحوثية قد اعلنت يوم السبت الماضي إصدار البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على صنعاء.

ورد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، على صك الحوثي العملة المعدنية، بقرار نقل مقرات جميع البنوك الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن، خلال فترة حددها بـ60 يوم.