انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها .. وكيفية حجز التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الاتحاد لمواجهة فريق التعاون ضمن إحدى مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024/2023، ويلتقي الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة 5 أبريل 2024، ويسعى فريق فريق الاتحاد للفوز بالمباراة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام الأهلي في ديربي جدة والتمسك بالتأهل لدوري أبطال آسيا، أما فريق التعاون فهو يسعى للفوز بالمباراة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

ضمن مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي تقام يوم الجمعة 5 أبريل 2024 مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب جدول الدوري السعودي

يحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة، خاض الفريق 26 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مباريات، بينما يحتل فريق التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، خاض الفريق 26 مباراة فاز في 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 6 مباريات.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خطة 4-2-3-1، ليكون التشكيل كالآتي:

مارسيلو جروهي.

زكريا هوساوي- أحمد شراحيلي- أحمد حجازي- مهند الشنقيطي.

طارق حامد- برونو هنريكي.

إيجور كورنادو- رومارينيو- عبد العزيز البيشي.

عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل فريق التعاون المتوقع أمام الاتحاد

قام المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا بتشكيل فريق التعاون أمام الاتحاد، واعتمد المدرب على بعض الأسماء المميزة وهم:

جواو بيدرو وفلافيو- وماتيوس كاسترو.

الهولندي أشرف المهداوي- والجامبي موسى بارو.

الإسباني ألفارو ميتران.

الهولندي أشرف المهداوي- والجامبي موسى بارو.

الإسباني ألفارو ميتران.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

سيتم بث المباراة على قناة SSC HD 1 و SSC Extra 1 التابعة لشبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، وتذاع المباراة أيضًا على قناة KSA Sports 1 HD، ويمكن متابعة المباراة خارج الشرق الأوسط من خلال Nordvpn، أو من خلال منصة شاهد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح SSC HD 1 Badr 6 12380 أفقي 27500 3/4 SSC Extra 1 Arabsat 2B 12418 أفقي 27500 3/4 KSA Sports 1 HD Arabsat 2C/2D/3A 12149 أفيي 30000 5/6



معلق مباراة الاتحاد والتعاون

أعلنت شبكة قنوات SSC أن المعلق على مباراة الاتحاد والتعاون عبر قنواتها هو المعلق الرياضي الكبير فهد عريشي.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

توجه إلى الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي الخاص ببيع التذاكر.

قم باختيار مباراة الاتحاد والتعاون

قم بالضغط على "شراء التذاكر".

سجل الدخول إلى الموقع أو أنشئ حساب جديد.

حدد فئة وعدد التذاكر.

حدد موقع المقاعد.

حدد وسيلة الدفع المناسبة لك.

اضغط على "شراء التذكرة".

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

الفئة السعر فئة GA 20 ريال سعودي فئة PR 30 ريال سعودي فئة SI 150 ريال سعودي فئة GO 300 ريال سعودي

كم عدد القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

منذ بداية موسم 2021-2022 حصلت شبكة قنوات SSC الرياضية على حقوق النقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

من هو متصدر دوري روشن السعودي؟

حاليًا يتصدر فريق الهلال ترتيب جدول دوري روشن برصيد 74 نقطة.

من هو مدرب التعاون السعودي الجديد؟