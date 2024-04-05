انت الأن تتابع خبر عاصفة رعدية مفزعة تضرب بشدة المصلين أثناء أدائهم صلاة التراويح في السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وانتشر مقطع أظهر ثبات المصلين خلال صلاة التراويح رغم العاصفة وهطول الأمطار الغزيرة عليهم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.