انت الأن تتابع خبر بعد اقتحام الهلال قائمة أفضل 50 ناديا حول العالم... جيسوس يشعل دوري روشن بأكمله بتصريح ناري ...ماذا قال فيه ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم نادي الهلال مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس نتائج مذهلة خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث استطاع أن يقوده لتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، دون أي هزيمة!

ولم يكتف الهلال بالرقم التاريخي

الذي حققه في سلسلة الانتصارات المتتالية برصيد 28 انتصارًا، مما جعله يضمن حصوله على شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، ولكن بعد أن تتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية.

واستطاع نادي الهلال

أن يقتحم قائمة أفضل 50 ناديًا في العالم، بناءً على تصنيف شبكة "أوبتا" العالمية، بعدما حصل على 86.1 نقطة.

وعلقت شبكة "أوبتا"على إنجاز الهلال قائلة:

"الهلال هو الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي صعد إلى المركز الـ44 بتقييم 86.1، مما يضعه بين فولهام الإنجليزي ويونيون سان خيلواز البلجيكي.

وأشارت الشبكة