انت الأن تتابع خبر اتفرج ... ملاسنات حادة بين البليهي ورديف بعد انتهاء مباراة الشباب ...وجيسوس ينفجر غضبا منهما ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي عادل البطي أنه كا هناك خلل كبير في صفوف الهلال، في المباراة التي جمعته بالشباب مساء أمس، مؤكدًا أن نزول رديف للملعب أزعج البليهي وكوليبالي.

وأشار البطي أن جيسوس بدأ بالأخطاء بعدما تقدم بـ 4 أهداف لواحد، في حين بدأ الشباب محاولًا العودة للملعب بعد هذه الأهداف الأربعة، وبدأ يتحرك في جميع الاتجاهات.

وتابع أن الهلال لن يستقبل 3 أهداف في شباكه في مباراة واحدة منذ مباراته مع الاتحاد، مؤكدًا أن الهلال لم يستغل تقدمه حتى الدقيقة 57 من عمر المباراة، وأن. خروج ميتروفيتش كان له تأثير كبير في إراحة الشباب.

وتمكن الهلال من مواصلة سلسلة انتصاراته بـ 30 انتصار متتالي، بعد تحقيق الفوز على نظيره الشباب برباعية لـ 3 أهداف، على خلفية الجولة الـ 25 من مباريات دوري روشن للمحترفين.